Visite de la ferme du Hameau Guilbert Montpinchon mardi 29 septembre 2026.

Montpinchon

Visite de la ferme du Hameau Guilbert

Montpinchon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 09:30:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Visite de la ferme du Hameau Guilbert, à la rencontre des animaux, au coeur de la vie à la ferme et de nos traditions normandes. Vivez l’expérience en participant aux activités de la ferme !

Jusqu’au 30 septembre, le mardi matin à 9h30 et le jeudi à 14h30 à Montpinchon.

Sur réservation par SMS au 06 32 91 70 25. .

Montpinchon 50210 Manche Normandie +33 6 32 91 70 25

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English : Visite de la ferme du Hameau Guilbert

L’événement Visite de la ferme du Hameau Guilbert Montpinchon a été mis à jour le 2026-06-13 par Coutances Tourisme