Saint-Just-Luzac

Visite de la Ferme Marine d’Artouan

Artouan Saint-Just-Luzac Charente-Maritime

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-06 10:30:00

fin : 2026-09-30 11:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Découvrez la Ferme Marine au fil d’une visite guidée au milieu des claires du marais charentais. Réservation en offices de tourisme Marennes Oléron et en ligne uniquement.

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Artouan Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 02 10 73 info.fma@gmx.fr

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English : Visit to the Artouan Marine Farm

Discover the Marine Farm on a guided tour through the salt marshes of the Charente.

L’événement Visite de la Ferme Marine d’Artouan Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes