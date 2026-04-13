Démonstrations de meunerie au Moulin des Loges Route de Mauzac Saint-Just-Luzac

Saint-Just-Luzac

Démonstrations de meunerie au Moulin des Loges

Route de Mauzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

2 adultes + 2 enfants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 13:00:00

fin : 2026-07-16 14:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-16 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-28

Découverte commentée du fonctionnement d’un moulin à marée avec la mise en route du mécanisme.

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Route de Mauzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 31 42 27 moulin-des-loges@marennes-oleron.com

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English :

Guided tour of how a tide mill works, with a demonstration of how to start up the mechanism.

L’événement Démonstrations de meunerie au Moulin des Loges Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes