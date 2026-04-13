Démonstrations de meunerie au Moulin des Loges Route de Mauzac Saint-Just-Luzac
Démonstrations de meunerie au Moulin des Loges Route de Mauzac Saint-Just-Luzac mardi 14 juillet 2026.
Saint-Just-Luzac
Démonstrations de meunerie au Moulin des Loges
Route de Mauzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
2 adultes + 2 enfants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 13:00:00
fin : 2026-07-16 14:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-16 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-28
Découverte commentée du fonctionnement d’un moulin à marée avec la mise en route du mécanisme.
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Route de Mauzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 31 42 27 moulin-des-loges@marennes-oleron.com
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English :
Guided tour of how a tide mill works, with a demonstration of how to start up the mechanism.
L’événement Démonstrations de meunerie au Moulin des Loges Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes