Nuit des Etoiles Moulin des Loges Route de Mauzac Saint-Just-Luzac

Saint-Just-Luzac

Nuit des Etoiles Moulin des Loges

Route de Mauzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, saisonniers et étudiants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:00:00

fin : 2026-07-29 23:59:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-19 2026-08-26

Le Moulin des Loges vous attend pour une Nuit des étoiles ⭐️ ! Conseillée à partir de 6 ans, l’observations au télescope des nébuleuses et du ciel profond… animé par l’équipe passionnée se prêtera tout aussi bien aux petits qu’aux grands !

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Route de Mauzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 27 13 05 moulin-des-loges@marennes-oleron.com

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English :

The Moulin des Loges awaits you for a Starry Night? ! Recommended for ages 6 and up, the telescopic observations of nebulae and the deep sky… led by the enthusiastic team will be just as suitable for young and old alike!

L’événement Nuit des Etoiles Moulin des Loges Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes