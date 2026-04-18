Nuit des Etoiles Moulin des Loges Route de Mauzac Saint-Just-Luzac
Nuit des Etoiles Moulin des Loges Route de Mauzac Saint-Just-Luzac mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Just-Luzac
Nuit des Etoiles Moulin des Loges
Route de Mauzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, saisonniers et étudiants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-07-29 23:59:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-19 2026-08-26
Le Moulin des Loges vous attend pour une Nuit des étoiles ⭐️ ! Conseillée à partir de 6 ans, l’observations au télescope des nébuleuses et du ciel profond… animé par l’équipe passionnée se prêtera tout aussi bien aux petits qu’aux grands !
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Route de Mauzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 27 13 05 moulin-des-loges@marennes-oleron.com
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English :
The Moulin des Loges awaits you for a Starry Night? ! Recommended for ages 6 and up, the telescopic observations of nebulae and the deep sky… led by the enthusiastic team will be just as suitable for young and old alike!
L’événement Nuit des Etoiles Moulin des Loges Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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