Visite guidée à 2 voix pour la Fête de la Nature au Moulin des Loges Route de Mauzac Saint-Just-Luzac

Saint-Just-Luzac

Visite guidée à 2 voix pour la Fête de la Nature au Moulin des Loges

Route de Mauzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-24 15:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Passez la porte de l’un des derniers Moulins à marée d’Europe encore en fonctionnement pour en découvrir ses entrailles mécaniques et son histoire au cours d’une visite guidée partagée avec une intervenante Natura 2000.

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Route de Mauzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 27 13 05 moulin-des-loges@marennes-oleron.com

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English :

Step through the door of one of Europe’s last remaining tide mills to discover its mechanical innards and history during a guided tour shared with a Natura 2000 expert.

L’événement Visite guidée à 2 voix pour la Fête de la Nature au Moulin des Loges Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes