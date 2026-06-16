Escape Game La Marée monte ! Saint-Just-Luzac
Escape Game La Marée monte ! Saint-Just-Luzac mardi 14 juillet 2026.
Saint-Just-Luzac
Escape Game La Marée monte !
Route de Mauzac Saint-Just-Luzac Charente-Maritime
Tarif : 19 – 19 – 25 EUR
Equipe de 3 joueurs = 25€/pers
Equipe de 4 joueurs = 23€/pers
Equipe de 5 joueurs = 21€/pers
Equipe de 6 joueurs = 19€/pers
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-14
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-14
Armés de vos appareils photos, vous venez immortaliser le Moulin des Loges avant sa disparition. Lorsque la porte se referme derrière vous, une course contre la montre débute… car la marée monte ! A partir de 10 ans. 3 à 6 pers. Réservation en ligne.
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Route de Mauzac Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 27 13 05 moulin-des-loges@marennes-oleron.com
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English : Escape Game The Tide Is Rising!
Armed with your cameras, you’ve come to capture the Moulin des Loges before it disappears. As soon as the door closes behind you, a race against time begins… because the tide is coming in! Ages 10 and up. 3 to 6 people. Online reservation.
L’événement Escape Game La Marée monte ! Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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