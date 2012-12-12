Festival Entre vents et marais café concert Aubade Moulin des Loges Saint-Just-Luzac

Saint-Just-Luzac

Festival Entre vents et marais café concert Aubade

Moulin des Loges Mauzac Saint-Just-Luzac Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 06:30:00

fin : 2026-07-18 08:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Dans le cadre du festival Entre Vents et Marais, venez assister à un concert matinal au milieu des marais, au Moulin des Loges

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Moulin des Loges Mauzac Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 33 48 08 contact@festival-evem.fr

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English : Festival Entre vents et marais Aubade café concert

As part of the Entre Vents et Marais festival, come and enjoy a morning concert in the middle of the marshes, at the Moulin des Loges

L’événement Festival Entre vents et marais café concert Aubade Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes