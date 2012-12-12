Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Entre vents et marais café concert Aubade Moulin des Loges Saint-Just-Luzac

Festival Entre vents et marais café concert Aubade Moulin des Loges Saint-Just-Luzac samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Moulin des Loges

Adresse : Mauzac

Ville : 17320 Saint-Just-Luzac

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 06:30:00

Tarif : 12 12 12

Saint-Just-Luzac

Festival Entre vents et marais café concert Aubade

Moulin des Loges Mauzac Saint-Just-Luzac Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 06:30:00
fin : 2026-07-18 08:30:00

Date(s) :
2026-07-18

Dans le cadre du festival Entre Vents et Marais, venez assister à un concert matinal au milieu des marais, au Moulin des Loges
  .

Moulin des Loges Mauzac Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 33 48 08  contact@festival-evem.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Entre vents et marais Aubade café concert

As part of the Entre Vents et Marais festival, come and enjoy a morning concert in the middle of the marshes, at the Moulin des Loges

L’événement Festival Entre vents et marais café concert Aubade Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

À voir aussi à Saint-Just-Luzac (Charente-Maritime)