Festival Entre vents et marais café concert Aubade Moulin des Loges Saint-Just-Luzac
Festival Entre vents et marais café concert Aubade Moulin des Loges Saint-Just-Luzac samedi 18 juillet 2026.
Saint-Just-Luzac
Festival Entre vents et marais café concert Aubade
Moulin des Loges Mauzac Saint-Just-Luzac Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 06:30:00
fin : 2026-07-18 08:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Dans le cadre du festival Entre Vents et Marais, venez assister à un concert matinal au milieu des marais, au Moulin des Loges
.
Moulin des Loges Mauzac Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 33 48 08 contact@festival-evem.fr
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English : Festival Entre vents et marais Aubade café concert
As part of the Entre Vents et Marais festival, come and enjoy a morning concert in the middle of the marshes, at the Moulin des Loges
L’événement Festival Entre vents et marais café concert Aubade Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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