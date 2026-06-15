Temps Danse spéciale Nuit des Etoiles Route de Mauzac Saint-Just-Luzac

Saint-Just-Luzac

Temps Danse spéciale Nuit des Etoiles

Route de Mauzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-07-15 23:59:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-19 2026-08-26

Le Moulin des Loges vous attend pour une Nuit des étoiles ⭐️ ! Vous commencerez votre soirée en pleine nature pour un Temps Danse avec Barbara Jorby puis vous pourrez ensuite aller observer les étoiles grâce à des téléscopes

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Route de Mauzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 27 13 05 moulin-des-loges@marennes-oleron.com

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English : Temps Danse special Nuit des Etoiles

The Moulin des Loges awaits you for a Starry Night? ! You’ll start your evening in the heart of nature with a Temps Danse with Barbara Jorby, followed by stargazing with telescopes

L’événement Temps Danse spéciale Nuit des Etoiles Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes