UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sauvigney-lès-Gray

Visite de la Galerie l’Orangerie, Galerie l’Orangerie, Sauvigney-lès-Gray

samedi 19 septembre 2026 · Galerie l'Orangerie · Sauvigney-lès-Gray

Visite de la Galerie l’Orangerie, Galerie l’Orangerie, Sauvigney-lès-Gray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Galerie l'Orangerie
Adresse
32 Grande Rue, 70100 Sauvigney-lès-Gray
Ville
70100 Sauvigney-lès-Gray
Département
Haute-Saône

Visite de la Galerie l’Orangerie 19 et 20 septembre Galerie l’Orangerie Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez découvrir librement l’exposition de la galerie l’Orangerie durant ce week-end.

Galerie l’Orangerie 32 Grande Rue, 70100 Sauvigney-lès-Gray Sauvigney-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Venez découvrir librement l’exposition de la galerie l’Orangerie durant ce week-end.

© CH

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