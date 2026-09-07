Visite de la grotte du dragon, Église Saint-Mesmin, La Chapelle-Saint-Mesmin

Informations pratiques

Visite de la grotte du dragon Dimanche 20 septembre, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Église Saint-Mesmin Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette année encore, vous avez l’occasion exceptionnelle de venir découvrir la grotte où saint Mesmin aurait terrassé un horrible dragon !

Église Saint-Mesmin Place de l’Église, 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire 06 10 20 47 59 [{« type »: « link », « value »: « https://ville-lachapellesaintmesmin.mapado.com/event/815766-jep-2026-visites-de-la-grotte-du-dragon »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 88 12 13 »}] Église romane du XIᵉ siècle et grotte mérovingienne. La première construction daterait de la fin du VIᵉ siècle, l’église actuelle fut construite au XIIᵉ siècle. Il y a des restes d’architecture romane dans le mur de façade de l’église. Parking place du bourg et de l’hôtel de ville

Cette année encore, vous avez l’occasion exceptionnelle de venir découvrir la grotte où saint Mesmin aurait terrassé un horrible dragon !

©Joël Aubry