Spectacle « Au fil de l’eau », Église Saint-Mesmin, La Chapelle-Saint-Mesmin

Informations pratiques

Spectacle « Au fil de l’eau » Dimanche 20 septembre, 10h30 Église Saint-Mesmin Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La Cie les 2 Lucioles vous propose un récit théâtralisé de la légende de saint Mesmin.

Interlude de 15 minutes à 10h30 / 11h30 / 13h30 / 14h30 / 15h30 et 16h30.

Église Saint-Mesmin Place de l’Église, 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire 06 10 20 47 59 Église romane du XIᵉ siècle et grotte mérovingienne. La première construction daterait de la fin du VIᵉ siècle, l’église actuelle fut construite au XIIᵉ siècle. Il y a des restes d’architecture romane dans le mur de façade de l’église. Parking place du bourg et de l’hôtel de ville

La Cie les 2 Lucioles vous propose un récit théâtralisé de la légende de saint Mesmin.

©Cie les 2 Lucioles