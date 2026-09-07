Visite de l’église Saint-Mesmin, Église Saint-Mesmin, La Chapelle-Saint-Mesmin

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Mesmin Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Mesmin Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En compagnie d’un membre du Groupe d’Histoire Locale, venez découvrir les petits trésors qu’abrite l’église Saint-Mesmin : orgue, sculptures, vitraux, etc.

Exposition des travaux des élèves de BTS MGTMN du lycée Gaudier Brzeska. Les apprentis géomètres topographes ont réalisé des relevés topographiques de la grotte et de l’église avec des modélisations 3D.

Église Saint-Mesmin Place de l’Église, 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire 06 10 20 47 59 Église romane du XIᵉ siècle et grotte mérovingienne. La première construction daterait de la fin du VIᵉ siècle, l’église actuelle fut construite au XIIᵉ siècle. Il y a des restes d’architecture romane dans le mur de façade de l’église. Parking place du bourg et de l’hôtel de ville

En compagnie d’un membre du Groupe d’Histoire Locale, venez découvrir les petits trésors qu’abrite l’église Saint-Mesmin : orgue, sculptures, vitraux, etc.

©Jean-François Thoilliez CPC