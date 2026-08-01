Informations pratiques

Sentheim

Visite de la grotte du Wolfloch

35 Grand Rue Sentheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-08-19 2026-08-26 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

La seule grotte naturelle du Haut-Rhin visitable et ouverte au public ! Venez visiter la grotte au Loup (Wolfloch) et ses surprises à l’intérieur. Parfait pour une sortie en famille avec les enfants à partir de 5 ans. Découvrez les secrets du calcaire de la grotte, son origine, son exploitation et ses fossiles. Itinéraire court en grande partie ombragé. Sur réservation par téléphone.

La seule grotte naturelle du Haut-Rhin ouverte au public !

Venez visiter la grotte au Loup (Wolfloch) et ses surprises à l’intérieur. Parfait pour une sortie en famille avec les enfants à partir de 5 ans. Découvrez les secrets du calcaire de la grotte, son origine, son exploitation et ses fossiles. Itinéraire court en grande partie ombragé.

Sur réservation par téléphone. .

35 Grand Rue Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 6 47 29 16 20 maison.terre.alsace@gmail.com

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English :

The only natural cave in the Haut-Rhin that’s open to the public! Come visit the Loup Cave (Wolfloch) and discover the surprises inside. Perfect for a family outing with children ages 5 and up. Discover the secrets of the cave’s limestone, its origin, its use, and its fossils. The trail is short and mostly shaded. Reservations required by phone.

L’événement Visite de la grotte du Wolfloch Sentheim a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach