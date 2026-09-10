Informations pratiques

Visite de « La Magnanerie » à Dachstein Samedi 19 septembre, 10h00 Magnanerie Dachstein Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À Dachstein, « La Magnanerie », propriété privée appelée aussi «Château Hervé ou Bourcart» depuis son inscription au titre des monuments historiques en 1986, ouvrira exceptionnellement ses portes au public. À cette occasion, par la grille s’ouvrant sur l’Impasse des Artisans, les visiteurs découvriront « La Magnanerie » en longeant les remparts et les anciennes douves de la cité médiévale, puis pourront profiter librement de la tranquillité du parc.

Toutes les heures, après en avoir fait la réservation auprès de l’office de tourisme intercommunal de Molsheim-Mutzig, ils pourront bénéficier d’une visite partielle des intérieurs accompagnés par les propriétaires.

Dans le cadre du 30e anniversaire de la sortie du téléfilm historique Les Alsaciens ou les deux Mathilde, tourné en grande partie dans la propriété, il sera fait mention, par quelques animations, du succès de cette grande saga familiale alsacienne.

Entrée et photos extérieures libres.

Petite restauration sur place.

Participation de la Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim et environs (SHAME).

Magnanerie Dachstein 31 rue Principale, 67120 Dachstein Dachstein 67120 Bas-Rhin Grand Est La Magnanerie est une école royale de fabrication de vers à soie en 1750, aujourd’hui élégante propriété privée connue sous les noms de “Château Neuf”, “Château Hervé”, “Château Bourcart” ou encore “Magnanerie”. Elle est inscrite au titre des Monuments historiques en 1986. Sans objet.

À Dachstein, « La Magnanerie », propriété privée appelée aussi « Château Hervé ou Bourcart » depuis son inscription au titre des monuments historiques en 1986, ouvrira ses…

©Bourcart