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Visite de la Mairie de Cassis Journées Européennes du Patrimoine 2026 place Baragnon Cassis

samedi 19 septembre 2026 · place Baragnon · Cassis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
place Baragnon
Adresse
Mairie de Cassis
Ville
13260 Cassis
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Cassis

Visite de la Mairie de Cassis Journées Européennes du Patrimoine 2026

Samedi 19 septembre 2026 à partir de 11h.
Rendez-vous à 10h50 sur la Place Baragnon. place Baragnon Mairie de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Les amis du Musée de Cassis vous proposent la visite de la mairie samedi 19 septembre 2026 à 11h.
Cette année, deux thèmes sont mis à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Réservation obligatoire au 06 82 75 51 53
Rendez-vous samedi 19 septembre à 10h50 sur la place Baragnon   .

place Baragnon Mairie de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 75 51 53 

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English :

As part of European Heritage Days, the Friends of the Cassis Museum invite you to tour City Hall on Saturday, September 19, 2026, at 11:00 a.m.

L’événement Visite de la Mairie de Cassis Journées Européennes du Patrimoine 2026 Cassis a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Cassis

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