Visite de la Mairie de Cassis Journées Européennes du Patrimoine 2026 place Baragnon Cassis

Informations pratiques

Cassis

Visite de la Mairie de Cassis Journées Européennes du Patrimoine 2026

Samedi 19 septembre 2026 à partir de 11h.

Rendez-vous à 10h50 sur la Place Baragnon. place Baragnon Mairie de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Les amis du Musée de Cassis vous proposent la visite de la mairie samedi 19 septembre 2026 à 11h.

Cette année, deux thèmes sont mis à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .



Réservation obligatoire au 06 82 75 51 53

Rendez-vous samedi 19 septembre à 10h50 sur la place Baragnon .

place Baragnon Mairie de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 75 51 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of European Heritage Days, the Friends of the Cassis Museum invite you to tour City Hall on Saturday, September 19, 2026, at 11:00 a.m.

L’événement Visite de la Mairie de Cassis Journées Européennes du Patrimoine 2026 Cassis a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Cassis