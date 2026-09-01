Visite de la Mairie de Cassis Journées Européennes du Patrimoine 2026 place Baragnon Cassis
samedi 19 septembre 2026 · place Baragnon · Cassis
Informations pratiques
Cassis
Visite de la Mairie de Cassis Journées Européennes du Patrimoine 2026
Samedi 19 septembre 2026 à partir de 11h.
Rendez-vous à 10h50 sur la Place Baragnon. place Baragnon Mairie de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Les amis du Musée de Cassis vous proposent la visite de la mairie samedi 19 septembre 2026 à 11h.
Cette année, deux thèmes sont mis à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .
Réservation obligatoire au 06 82 75 51 53
Rendez-vous samedi 19 septembre à 10h50 sur la place Baragnon .
place Baragnon Mairie de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 75 51 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of European Heritage Days, the Friends of the Cassis Museum invite you to tour City Hall on Saturday, September 19, 2026, at 11:00 a.m.
L’événement Visite de la Mairie de Cassis Journées Européennes du Patrimoine 2026 Cassis a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Cassis
À voir aussi à Cassis (Bouches-du-Rhône)
- Marché Potier de Cassis Cassis 12 septembre 2026
- Even Crea présente Les créateurs de K6 Arts Cassis 13 septembre 2026
- Visite 2CV Méhari Club Cassis, 2CV Méhari Club Cassis, Cassis 18 septembre 2026
- Méhari Club Journées Européennes du Patrimoine 2026 Quartier du Brégadan Cassis 18 septembre 2026
- Fondation Camargo Journées Européennes du Patrimoine 2026 Fondation Camargo Cassis 19 septembre 2026