Informations pratiques

Gunsbach

Visite de la Maison Albert Schweitzer

8 rue de Munster Gunsbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-28 11:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Venez découvrir la maison qu’Albert Schweitzer fit construire cette maison en 1928 avec l’argent du Prix Goethe de la ville de Francfort et qui c’est depuis agrandit et modernisée. Inscription obligatoire à l’office de tourisme.

Au cœur du petit village alsacien de Gunsbach, venez visiter la maison d’un des plus célèbres Prix Nobel de la Paix Albert Schweitzer (1875-1965), musicien, philosophe, théologien, médecin en Afrique et pionnier de la médecine humanitaire. L’exemple d’un personnage doué d’un optimisme à toute épreuve et son musée dédié au Respect de la Vie inviteront petits et grands à s’interroger sur le sens de leur passage sur Terre.

Visite libre

Inscription indispensable auprès de l’Office de Tourisme. .

8 rue de Munster Gunsbach 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 42 gunsbach@schweitzer.org

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English :

Come and discover the house that Albert Schweitzer had built in 1928 with the money of the Goethe Prize of the city of Frankfurt and that has since been enlarged and modernized. Registration required at the tourist office.

L’événement Visite de la Maison Albert Schweitzer Gunsbach a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de la vallée de Munster