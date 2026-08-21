Visite de La Maison forte de Monbalen, La Maison Forte, Monbalen

Informations pratiques

Visite de La Maison forte de Monbalen Dimanche 20 septembre, 11h00 La Maison Forte Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Édifiée au XIIIe siècle, la maison forte de Monbalen se dresse au cœur d’un vallon verdoyant dont elle protège la source. Si elle conserve plusieurs éléments des XIVe et XVe siècles, ce sont principalement les aménagements réalisés au XVIIIe siècle qui caractérisent aujourd’hui le monument. Toujours habitée, elle accueille désormais un tiers-lieu en milieu rural.

Suivez le guide pour découvrir l’histoire de cette demeure et explorer le vallon qui l’entoure.

La Maison Forte 9 route du tuquet, 47340 Monbalen Monbalen 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine http://www.grand-villeneuvois.fr/ L’ancienne Maison Forte de Monbalen a traversé les siècles et les affres de l’histoire depuis le Moyen Âge. Le site comprend aujourd’hui un logis et différentes dépendances.

Depuis 2019, une Fabrique coopérative des Transitions y est née. Il s’agit d’un tiers lieu en milieu rural, d’une fabrique de liens tout simplement.

C’est un espace d’expérimentation qui invente un écosystème de projets et d’initiatives à haute valeur sociale et culturelle. La Maison Forte est un environnement propice à travailler en coopération, à déposer le connu pour inventer des alternatives soutenables.

La Maison Forte est un incubateur de projets, un lieu de dynamiques croisées, un lieu d’impulsions. Nous travaillons un projet culturel, de synergie de micro-projets agricoles, d’innovation sociale, d’ateliers partagés, de vacances…

Érigée au XIIIe siècle, La Maison de forte de Monbalen se dresse dans un vallon verdoyant, dont elle protège la source. Plusieurs éléments des XIVe et XVe siècles sont conservés, mais ce sont les du …

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