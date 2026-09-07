Visite de la médiathèque de la RATP, Médiathèque de la RATP – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de la RATP - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription · Paris

Informations pratiques

Visite de la médiathèque de la RATP 19 et 20 septembre Médiathèque de la RATP – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La Médiathèque de la RATP s’ouvre pour la première fois cette année aux visiteurs. Venez découvrir les maquettes historiques et l’évolution architecturale des stations de métro grâce à une firse animée.

A partir de 10 ans.

Inscriptions en ligne sur [Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP](Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP)

Médiathèque de la RATP – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Paris Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ratp.fr/decouvrir/patrimoine/journees-europeennes-du-patrimoine »}]

*Première participation* Visite commentée

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