Informations pratiques

Crottet

Visite de la microbrasserie Ancan

Pl. de la Samiane Crottet Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-30

L’équipe d’Ancan vous accueille pour expliquer leurs différentes méthodes de brassage et de déguster leurs bières uniques aux saveurs originales.

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Pl. de la Samiane Crottet 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

The Ancan team welcomes you to explain their various brewing methods and let you taste their unique beers with their distinctive flavors.

L’événement Visite de la microbrasserie Ancan Crottet a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle