Visite de la microbrasserie Ancan Crottet
jeudi 9 juillet 2026 · Crottet
Informations pratiques
Crottet
Visite de la microbrasserie Ancan
Pl. de la Samiane Crottet Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-30
L’équipe d’Ancan vous accueille pour expliquer leurs différentes méthodes de brassage et de déguster leurs bières uniques aux saveurs originales.
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Pl. de la Samiane Crottet 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
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English :
The Ancan team welcomes you to explain their various brewing methods and let you taste their unique beers with their distinctive flavors.
L’événement Visite de la microbrasserie Ancan Crottet a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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