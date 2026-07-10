UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Alban

Visite de la mielerie Bee Flora Saint-Alban

jeudi 20 août 2026 · Saint-Alban

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Pollen & Nectar
Ville
22400 Saint-Alban
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Alban

Visite de la mielerie Bee Flora

Pollen & Nectar Saint-Alban Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20 16:00:00

Date(s) :
2026-08-20

En pleine nature, découvrez le monde fascinant des abeilles et des pollinisateurs tout en s’amusant

– Les insectes pollinisateurs et leurs rôles;
– Le fonctionnement d’une colonie d’abeilles;
– Une collection de plantes mellifères utiles à leur alimentation.
– Découverte de différents miels.

Au cours de ce parcours guidé d’environ 2 heures, vos 5 sens seront en éveil.   .

Pollen & Nectar Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 50 65 22 28 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite de la mielerie Bee Flora Saint-Alban a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

À voir aussi à Saint-Alban (Côtes-d'Armor)