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AGENDA · Jullouville

Visite de la pêcherie Banville Jullouville

dimanche 16 août 2026 · Jullouville

Visite de la pêcherie Banville Jullouville

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Place du casino à côté du local des Baigneuses
Ville
50610 Jullouville
Département
Manche
Tarif

Jullouville

Visite de la pêcherie Banville

Place du casino à côté du local des Baigneuses Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 16:30:00
fin : 2026-08-16 18:30:00

Date(s) :
2026-08-16

Une sortie nature qui mêle patrimoine, histoire et découverte du littoral
Découvrez en famille la pêcherie Banville à Jullouville lors d’une balade guidée d’environ 2 heures, au fil de l’estran et de ses trésors. Un moment unique pour comprendre un ouvrage traditionnel, observer la faune locale et vivre une expérience authentique au plus près de la mer. Prévoir des chaussures adaptées à un milieu humide, vaseux et caillouteux.   .

Place du casino à côté du local des Baigneuses Jullouville 50610 Manche Normandie +33 2 33 91 10 20  estrancotemanche@free.fr

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English : Visite de la pêcherie Banville

L’événement Visite de la pêcherie Banville Jullouville a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Granville Terre et Mer

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