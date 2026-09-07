Visite de la salle des machines au Tiers-Lieu communal La Source, 17 Rue des Ardoisières 49370 Erdre-en-Anjou, Erdre-en-Anjou

Informations pratiques

Visite de la salle des machines au Tiers-Lieu communal La Source 19 et 20 septembre 17 Rue des Ardoisières 49370 Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez le patrimoine ardoisier de La Pouëze à travers une visite guidée de la salle des machines, du chevalement classé Monument historique et de son exposition.

Départ des visites samedi et dimanche à 14h30, en partenariat avec l’association Si La Pouëze m’était contée.

17 Rue des Ardoisières 49370 Erdre-en-Anjou 17 Rue des Ardoisières 49370 Erdre-en-Anjou Erdre-en-Anjou 49370 La Pouëze Maine-et-Loire Pays de la Loire

Découvrez le patrimoine ardoisier de La Pouëze à travers une visite guidée de la salle des machines, du chevalement classé Monument historique et de son exposition.

©Commune d’Erdre-en-Anjou