Visite de la salle des machines au Tiers-Lieu communal La Source, 17 Rue des Ardoisières 49370 Erdre-en-Anjou, Erdre-en-Anjou
samedi 19 septembre 2026 · 17 Rue des Ardoisières 49370 Erdre-en-Anjou · Erdre-en-Anjou
Informations pratiques
Visite de la salle des machines au Tiers-Lieu communal La Source 19 et 20 septembre 17 Rue des Ardoisières 49370 Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Découvrez le patrimoine ardoisier de La Pouëze à travers une visite guidée de la salle des machines, du chevalement classé Monument historique et de son exposition.
Départ des visites samedi et dimanche à 14h30, en partenariat avec l’association Si La Pouëze m’était contée.
17 Rue des Ardoisières 49370 Erdre-en-Anjou 17 Rue des Ardoisières 49370 Erdre-en-Anjou Erdre-en-Anjou 49370 La Pouëze Maine-et-Loire Pays de la Loire
Découvrez le patrimoine ardoisier de La Pouëze à travers une visite guidée de la salle des machines, du chevalement classé Monument historique et de son exposition.
©Commune d’Erdre-en-Anjou
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