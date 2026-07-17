Visite de la salle Michel d’Aillières, Abbaye royale de l’Épau, Le Mans
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye royale de l'Épau · Le Mans
Informations pratiques
Visite de la salle Michel d’Aillières 19 et 20 septembre Abbaye royale de l’Épau Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez la salle Michel d’Aillières qui a été aménagée dans les années 1980-1990 pour pouvoir accueillir les réunions départementales de la Sarthe.
Abbaye royale de l’Épau Rue de l’Esterel, 72100 Le Mans, France Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33243842229 https://epau.sarthe.fr Abbaye fondée en 1230 par la reine Bérengère de Navarre, veuve du roi d’Angleterre Richard Cœur-de-Lion, et confiée aux moines cisterciens. Destruction partielle en 1365 par les habitants du Mans. Restauration et reconstruction de la fin du XIVe siècle au milieu du XVe siècle. Transformations à partir du XVIe siècle, et surtout au XVIIIe siècle (escalier des moines, dortoirs des moines, …). La communauté de moines est chassée à la Révolution. L’abbaye devient propriété du Département de la Sarthe en 1959. En voiture : Accès depuis l’autoroute A28 > sortie 23 Le Mans ZI Sud > suivre Le Mans Centre, puis Abbaye de l’Épau. Parking gratuit devant l’abbaye. En tramway : ligne 2 direction Espal-Arche de la Nature (13 min depuis la gare SNCF), arrêt : Gué Bernisson. En bus : ligne 6 direction Saint Martin arrêt : Gué Bernisson.
Découvrez la salle Michel d’Aillières qui a été aménagée dans les années 1980-1990 pour pouvoir accueillir les réunions départementales de la Sarthe.
©Sarthe Culture
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