Visite de la salle Michel d’Aillières, Abbaye royale de l’Épau, Le Mans

Informations pratiques

Visite de la salle Michel d’Aillières 19 et 20 septembre Abbaye royale de l’Épau Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la salle Michel d’Aillières qui a été aménagée dans les années 1980-1990 pour pouvoir accueillir les réunions départementales de la Sarthe.

Abbaye royale de l’Épau Rue de l’Esterel, 72100 Le Mans, France Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33243842229 https://epau.sarthe.fr Abbaye fondée en 1230 par la reine Bérengère de Navarre, veuve du roi d’Angleterre Richard Cœur-de-Lion, et confiée aux moines cisterciens. Destruction partielle en 1365 par les habitants du Mans. Restauration et reconstruction de la fin du XIVe siècle au milieu du XVe siècle. Transformations à partir du XVIe siècle, et surtout au XVIIIe siècle (escalier des moines, dortoirs des moines, …). La communauté de moines est chassée à la Révolution. L’abbaye devient propriété du Département de la Sarthe en 1959. En voiture : Accès depuis l’autoroute A28 > sortie 23 Le Mans ZI Sud > suivre Le Mans Centre, puis Abbaye de l’Épau. Parking gratuit devant l’abbaye. En tramway : ligne 2 direction Espal-Arche de la Nature (13 min depuis la gare SNCF), arrêt : Gué Bernisson. En bus : ligne 6 direction Saint Martin arrêt : Gué Bernisson.

Découvrez la salle Michel d’Aillières qui a été aménagée dans les années 1980-1990 pour pouvoir accueillir les réunions départementales de la Sarthe.

©Sarthe Culture