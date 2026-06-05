Les Nouveaux Mystères de la Cathédrale Place Saint-Michel Le Mans

Le Mans

Les Nouveaux Mystères de la Cathédrale

Place Saint-Michel Cathédrale Saint-Julien Le Mans Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:15:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-28 2026-08-29 2026-09-04 2026-09-05

Retrouvez les Nouveaux Mystères de la Cathédrale, par la Compagnie Au Tournant , du 17 juillet au 5 septembre 2026.

Du 17 juillet au 5 septembre ,

les vendredis et samedis à 21h15

Durée 1H30

Tout public , à partir de 8 ans

• Tarifs Tarif indiv. adulte De 8,00€ à 12,00€ (12€/10€ TR/8€ pour les CE )

Billet disponible à L’Office du tourisme et au Pilier Rouge

Porche Royal Cathédrale Saint-Julien Place Saint-Michel 72000 LE MANS

Théâtre déambulatoire, présenté par la Cie Au Tournant

Avec Annie Hamelin, Béatrice Pasquier, Céline Villalta, Maria Savary, Maxime Pichon, Pascal Gautelier, Titouan Houllé, Valentin Orain

Un événement qui bouleverse l’histoire

Une créature qui chercher sa place

Des comparses à l’affût d’indices

Des fantômes qui détiennent peut-être la vérité

Une quête existentielle, l’espoir d’un accomplissement.

Personnages

Pierre Denis 1430-1518

Un apothicaire amateur d’art et visionnaire au service de Monseigneur l’évêque Philippe de Luxembourg.

Pierre Denis avait pourtant une belle carrière devant lui , hélas, sa distraction le fit passer de vie à trépas de façon prématurée…

Mathilde l’Emperesse 1102-1167 Épouse de Geoffroy V Plantagenêt

Mathilde l’Emperesse est la mère de la dynastie Plantagenêt. Petite fille de Guillaume le Conquérant, cette héritière du trône d’Angleterre et du duché de Normandie, est une femme de caractère.

Martin Loiseau 1213-1250 Le Pêcheur de Sable

Marie Loiseau 1215 -1250 son épouse

Martin et Marie Loiseau viennent de la région nantaise, ils exercent le métier méconnu de pêcheurs de sable. Une profession oubliée mais indispensable au temps des bâtisseurs de cathédrale…

François (orphelin) 1600? 1637 Factotum à l’Abbaye de Cormontreuil, livreur d’hosties

François n’en était pourtant pas à sa première livraison, il connaissait les dangers que comportait un si long trajet de Reims jusqu’au Mans… Méfiant mais peut-être pas assez… Au moins, les hosties auront été livrées à temps. Dernière satisfaction sans espoir de retour…

Jacqueline Hermé 1720-1773 L’ Epicière enrichie

Jacqueline a voulu rendre service à sa soeur malade, en la remplaçant pour aider à l’installation de la crèche, mais, elle n’aurait jamais dû quitter sa boutique place des Halles…

René Coindon 1762-1835 L’Organiste

Fils d’un cordonnier venu de Poitiers au Mans, René Coindon est le dernier organiste de la cathédrale avant et le premier après la Révolution. Après avoir épousé une fille de marchand de draps aisé, il le devient lui-même et en vend pendant la Révolution. Il compose diverses pièces de musique, dont un Regina Caeli qui a été conservé…

Auguste Bellanger 1892-1933 Le Maître Verrier

Ami de Maxime Echivard, à l’Ecole Des Arts Décoratifs comme sur le Front en 1914, Auguste Bellanger espère lui aussi devenir un maître verrier de renom. Mais la guerre va en décider autrement. .

Place Saint-Michel Cathédrale Saint-Julien Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

The New Cathedral Mysteries, by Compagnie Au Tournant , from July 17 to September 5, 2026.

L’événement Les Nouveaux Mystères de la Cathédrale Le Mans a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Le Mans