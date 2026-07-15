A la table de la Cité Plantagenêt, les commerces de bouche au fil des siècles Maison du Pilier Rouge Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

A la table de la Cité Plantagenêt, les commerces de bouche au fil des siècles

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:30:00

fin : 2026-07-18 12:15:00

Date(s) :

2026-07-18

Dans cette balade patrimoniale d’1 h 30, partez sur les traces des anciens commerces de bouche de la cité Plantagenet. .

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement A la table de la Cité Plantagenêt, les commerces de bouche au fil des siècles Le Mans a été mis à jour le 2026-07-08 par CDT72