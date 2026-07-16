Visite de la Sécherie, La Sécherie, Vieille-Église

Informations pratiques

Visite de la Sécherie Dimanche 20 septembre, 10h00 La Sécherie Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La Sécherie à chicorée de Vieille-Église est un témoignage unique du patrimoine industriel et agricole de notre région. C’est un site chargé d’histoire, symbole d’un savoir-faire partagé avec nos amis belges. La Sécherie de Vieille-Église est l’unique sécherie à chicorée rénovée de France. Sa restauration et son ouverture au public permettent de transmettre un vrai savoir-faire local.

La Sécherie vieille-église Vieille-Église 62162 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321008383 http://www.tourismeaudruicq-oyeplage.fr La Sécherie à chicorée de Vieille-Église est un témoignage unique du patrimoine industriel et agricole de notre région. C’est un site chargé d’histoire, symbole d’un savoir-faire partagé avec nos amis belges. La Sécherie de Vieille-Église est l’unique sécherie à chicorée rénovée de France. Sa restauration et son ouverture au public permettent de transmettre un vrai savoir-faire local.

La Sécherie à chicorée de Vieille-Église est un témoignage unique du patrimoine industriel et agricole de notre région. C’est un site chargé d’histoire, symbole d’un savoir-faire partagé avec nos La…

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