Visite de la Société Coopérative du Lamanage Office de Tourisme de Port de Bouc Port-de-Bouc
Visite de la Société Coopérative du Lamanage Office de Tourisme de Port de Bouc Port-de-Bouc mardi 21 juillet 2026.
Port-de-Bouc
Visite de la Société Coopérative du Lamanage
Mardi 21 juillet 2026 de 10h à 11h30.
Mardi 18 août 2026 de 10h à 11h30.
Mardi 8 septembre 2026 de 10h à 11h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Annulé en cas de mauvais temps. Reporté en cas de mauvais temps. Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 11:30:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-18 2026-09-08
Découverte générale de l’activité et des embarcations.
L’activité du Lamanage est peu connue, c’est pourtant un service portuaire indispensable à la sécurité, qui consiste à récupérer les amarres des navires à leur arrivée au port, à l’aide d’embarcations spécialisées, à les transférer à quai et à les positionner au bollard (ou bitte d’amarrage). Les lamaneurs interviennent sur l’intégralité du trafic portuaire, à l’arrivée et au départ des cargos marchandises, pétroliers ou croisiéristes. .
Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 06 27 28 ot@portdebouc-tourisme.fr
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English :
General discovery of the activity and the boats.
L’événement Visite de la Société Coopérative du Lamanage Port-de-Bouc a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Port de Bouc
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