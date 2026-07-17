Visite de la station de traitement des eaux usées de Colmar (68), Station d’épuration de Colmar, Colmar

Informations pratiques

Visite de la station de traitement des eaux usées de Colmar (68) Samedi 19 septembre, 09h00 Station d’épuration de Colmar Collectivité européenne d’Alsace

Visite gratuite sur inscription obligatoire. 8 visites guidées de 15 personnes maximum. Durée : 1 h. Prévoir des chaussures plates et fermées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Découvrez les coulisses d’une station de traitement des eaux usées et suivez le parcours de l’eau, de son arrivée sur le site jusqu’à son retour dans le milieu naturel. Cette visite guidée vous permettra de comprendre les différentes étapes du traitement des eaux usées, le fonctionnement des installations et leur rôle essentiel dans la préservation de l’environnement.

À l’issue de la visite, un temps d’échange convivial avec les équipes permettra d’approfondir les enjeux liés à la gestion de l’eau et de répondre aux questions des visiteurs.

Station d’épuration de Colmar 200 Rue du Ladhof 68000 Colmar France Colmar 68000 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/colmar »}]

Découvrez les coulisses d’une station de traitement des eaux usées et suivez le parcours de l’eau, de son arrivée sur le site jusqu’à son retour dans le milieu naturel. Cette visite guidée vous de du…

©Veolia