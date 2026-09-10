Visite de la station d’épuration des eaux usées, Station d’épuration Chabons, Châbons

Informations pratiques

Visite de la station d’épuration des eaux usées Samedi 19 septembre, 09h00 Station d’épuration Chabons Isère

1 visite d’une dizaine de personnes, toutes les 45 minutes. SANS inscription. Pas d’autres animations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

La Régie des eaux de Bièvre Est vous invite à découvrir comment les eaux usées sont traitées sur la station d’épuration intercommunale de Chabons.

Venez découvrir en famille, cet équipement mis en service en 2023.

Le samedi 19 septembre, de 9h30 à 12h30 et de 13h à 15h30 (dernier départ de visite).

Cette ouverture au public est l’occasion de découvrir de près les installations modernes et innovantes mises en place pour améliorer notre gestion des eaux usées et protéger notre environnement.

Au programme :

– Visite guidée de la station d’épuration (45 min)

SANS inscription

Station d’épuration Chabons 1 chemin de la Rongy, 38690 Chabons Châbons 38690 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04853601000 http://bievre-est.fr Station d’épuration des eaux usées Privilégier le covoiturage, les places de parking sont peu nombreuses

La Régie des eaux de Bièvre Est vous invite à découvrir comment les eaux usées sont traitées sur la station d’épuration intercommunale de Chabons.

©sade