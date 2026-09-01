Visite de la synagogue de Schirmeck Schirmeck
samedi 19 septembre 2026 · Schirmeck
Informations pratiques
Schirmeck
Visite de la synagogue de Schirmeck
rue des Ecoles Schirmeck Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez la synagogue de Schirmeck en visite libre et/ou en suivant la visite sur les deux journées européennes du patrimoine.
Journées européennes du patrimoine Découvrez la synagogue de Schirmeck édifiée en 1906 sur les plans des architectes David Falk et Émile Wolf témoigne de la présence d’une importante communauté juive jusqu’au milieu du 20ème siècle.
Des visites guidées se dérouleront pendant le weekend, de 9h à 12h et de 14h à 18h les deux jours, par des bénévoles passionnés. .
rue des Ecoles Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 63 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the Schirmeck Synagogue on your own and/or by taking a guided tour during the two European Heritage Days.
L’événement Visite de la synagogue de Schirmeck Schirmeck a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
À voir aussi à Schirmeck (Bas-Rhin)
- Les Goûteuses d’Hitler Rothau 18 septembre 2026
- De la guerre à l’Europe : un parcours immersif au cœur de l’histoire, Mémorial Alsace-Moselle, Schirmeck 19 septembre 2026
- À la découverte des collections, Mémorial Alsace-Moselle, Schirmeck 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition « Dans l’ombre des salles annexées », Mémorial Alsace-Moselle, Schirmeck 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition Dans l’ombre des salles annexées Schirmeck 19 septembre 2026