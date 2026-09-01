Informations pratiques

Schirmeck

Visite de la synagogue de Schirmeck

rue des Ecoles Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez la synagogue de Schirmeck en visite libre et/ou en suivant la visite sur les deux journées européennes du patrimoine.

Journées européennes du patrimoine Découvrez la synagogue de Schirmeck édifiée en 1906 sur les plans des architectes David Falk et Émile Wolf témoigne de la présence d’une importante communauté juive jusqu’au milieu du 20ème siècle.

Des visites guidées se dérouleront pendant le weekend, de 9h à 12h et de 14h à 18h les deux jours, par des bénévoles passionnés. .

rue des Ecoles Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 63 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Schirmeck Synagogue on your own and/or by taking a guided tour during the two European Heritage Days.

L’événement Visite de la synagogue de Schirmeck Schirmeck a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche