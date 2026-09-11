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Visite de la tour des Fromages avec vue panoramique sur la cité-abbaye de Cluny, Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne, Cluny

samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne · Cluny

Visite de la tour des Fromages avec vue panoramique sur la cité-abbaye de Cluny, Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne, Cluny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne
Adresse
6 rue Mercière, 71250 Cluny
Ville
71250 Cluny
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Départ toutes les 30 minutes | 19 personnes maximum par montée.

Visite de la tour des Fromages avec vue panoramique sur la cité-abbaye de Cluny 19 et 20 septembre Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne Saône-et-Loire

Départ toutes les 30 minutes | 19 personnes maximum par montée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez la tour des Fromages, tour d’enceinte de l’abbaye, et conservez d’inoubliables souvenirs de votre visite à Cluny.
Du haut de ses 120 marches, découvrez un extraordinaire panorama sur la cité-abbaye ainsi qu’une exposition de photographies présentant les réalisations des Amis de Cluny (association de sauvegarde du patrimoine), tout au long de votre ascension.

Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne 6 rue Mercière, 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez la tour des Fromages, tour d’enceinte de l’abbaye, et conservez d’inoubliables souvenirs de votre visite à Cluny.

© M. Billoud

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