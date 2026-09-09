Visite de la Tour du Plantay, Tour du Plantay, Le Plantay
samedi 19 septembre 2026 · Tour du Plantay · Le Plantay
Informations pratiques
Visite de la Tour du Plantay Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Tour du Plantay Ain
Limité à 15 personnes par visite, prévoir de bonnes chaussures
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Communauté de Communes de la Dombes organise des visites guidées de la Tour du Plantay !
Au programme :
- Visite guidée de la Tour
- Découverte de la biodiversité dombiste
6 créneaux de visite
- 10h00 | 10h30 | 11h00 | 14h00 | 14h30 | 15h00
- Rendez-vous à la Tour du Plantay
Attention :
- Limité à 15 personnes par créneau
- Réservation obligatoire : https://www.achetezendombes.fr/16-visite-de-la-tour-du-plantay.html
Informations pratiques :
- Accès non adapté aux personnes à mobilité réduite (65 marches étroites)
- Enfants sous la responsabilité des accompagnateurs
- Visites gratuites
Tour du Plantay Le Plantay Le Plantay 01330 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0428361212 [{« type »: « link », « value »: « https://www.achetezendombes.fr/16-visite-de-la-tour-du-plantay.html »}] [{« link »: « https://www.achetezendombes.fr/16-visite-de-la-tour-du-plantay.html »}] Tour de briques du XIVe siècle, récemment acquise par la Communauté de Communes de la Dombes afin de la restaurer et de l’ouvrir au public. La Tour du Plantay est actuellement fermée, sauf pour des événements particuliers comme les Journées européennes du patrimoine où des visites guidées sont organisées. Il est conseillé de se garer sur le parking du village et de venir à pied (environ 8 minutes de marche).
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Communauté de Communes de la Dombes organise des visites guidées de la Tour du Plantay !
©CCD
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