Visite de la Tour du Plantay, Tour du Plantay, Le Plantay

Informations pratiques

Visite de la Tour du Plantay Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Tour du Plantay Ain

Limité à 15 personnes par visite, prévoir de bonnes chaussures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Communauté de Communes de la Dombes organise des visites guidées de la Tour du Plantay !

Au programme :

Visite guidée de la Tour

Découverte de la biodiversité dombiste

6 créneaux de visite

10h00 | 10h30 | 11h00 | 14h00 | 14h30 | 15h00

Rendez-vous à la Tour du Plantay

Attention :

Limité à 15 personnes par créneau

Réservation obligatoire : https://www.achetezendombes.fr/16-visite-de-la-tour-du-plantay.html

Informations pratiques :

Accès non adapté aux personnes à mobilité réduite (65 marches étroites)

Enfants sous la responsabilité des accompagnateurs

Visites gratuites

Tour du Plantay Le Plantay Le Plantay 01330 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0428361212 [{« type »: « link », « value »: « https://www.achetezendombes.fr/16-visite-de-la-tour-du-plantay.html »}] [{« link »: « https://www.achetezendombes.fr/16-visite-de-la-tour-du-plantay.html »}] Tour de briques du XIVe siècle, récemment acquise par la Communauté de Communes de la Dombes afin de la restaurer et de l’ouvrir au public. La Tour du Plantay est actuellement fermée, sauf pour des événements particuliers comme les Journées européennes du patrimoine où des visites guidées sont organisées. Il est conseillé de se garer sur le parking du village et de venir à pied (environ 8 minutes de marche).

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Communauté de Communes de la Dombes organise des visites guidées de la Tour du Plantay !

©CCD