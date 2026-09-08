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Visite de la Tour romaine et concert d’orgue, Église catholique Saint-Etienne, Réguisheim

dimanche 20 septembre 2026 · Église catholique Saint-Etienne · Réguisheim

Visite de la Tour romaine et concert d’orgue, Église catholique Saint-Etienne, Réguisheim

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église catholique Saint-Etienne
Adresse
6 Rue de l'Église, 68890 Réguisheim, France
Ville
68890 Réguisheim
Département
Haut-Rhin

Visite de la Tour romaine et concert d’orgue Dimanche 20 septembre, 10h30 Église catholique Saint-Etienne Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Datant du XIIe siècle, la Tour romaine de l’église de Réguisheim est un édifice de protection des villageois sur 3 niveaux et de 50 m de hauteur. Visitez et grimpez les quelques escaliers qui mènent au sommet et profitez d’un panorama unique. Terminez la visite par une belle écoute musicale de l’orgue.

Église catholique Saint-Etienne 6 Rue de l’Église, 68890 Réguisheim, France Réguisheim 68890 Haut-Rhin Grand Est
Datant du XIIe siècle, la Tour romaine de l’église de Réguisheim est un édifice de protection des villageois sur 3 niveaux et de 50 m de hauteur.

©CCCHR

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