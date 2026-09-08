Visite de la Tour romaine et concert d’orgue, Église catholique Saint-Etienne, Réguisheim

Informations pratiques

Visite de la Tour romaine et concert d’orgue Dimanche 20 septembre, 10h30 Église catholique Saint-Etienne Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Datant du XIIe siècle, la Tour romaine de l’église de Réguisheim est un édifice de protection des villageois sur 3 niveaux et de 50 m de hauteur. Visitez et grimpez les quelques escaliers qui mènent au sommet et profitez d’un panorama unique. Terminez la visite par une belle écoute musicale de l’orgue.

Église catholique Saint-Etienne 6 Rue de l’Église, 68890 Réguisheim, France Réguisheim 68890 Haut-Rhin Grand Est

Datant du XIIe siècle, la Tour romaine de l’église de Réguisheim est un édifice de protection des villageois sur 3 niveaux et de 50 m de hauteur.

©CCCHR