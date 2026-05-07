Visite de la vedette de la SNSM de Martigues (Socitété Nationale de Sauvetage en Mer) Office de Tourisme de Port de Bouc Port-de-Bouc

Port-de-Bouc

Visite de la vedette de la SNSM de Martigues (Socitété Nationale de Sauvetage en Mer)

Mercredi 15 juillet 2026 à partir de 10h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Annulé en cas de mauvais temps. Reporté en cas de mauvais temps. Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Présentation de son fonctionnement et visite du bateau.

La Station de Sauvetage de Martigues est composée de 25 bénévoles, toujours prêts à intervenir et ce en moins de 15 minutes, pour porter secours et assistance à toute personne se trouvant en difficulté en mer et sur les côtes. .

Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 06 27 28 ot@portdebouc-tourisme.fr

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English :

Presentation of its operation and visit of the boat.

L’événement Visite de la vedette de la SNSM de Martigues (Socitété Nationale de Sauvetage en Mer) Port-de-Bouc a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Port de Bouc