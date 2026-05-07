Visite de la Station de Pilotage Office de Tourisme de Port de Bouc Port-de-Bouc

Port-de-Bouc

Visite de la Station de Pilotage

Jeudi 16 juillet 2026 de 9h30 à 11h30.

Jeudi 13 août 2026 de 9h30 à 11h30.

Jeudi 10 septembre 2026 de 9h30 à 11h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Annulé en cas de mauvais temps. Reporté en cas de mauvais temps. Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:30:00

fin : 2026-09-10 11:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-13 2026-09-10

Présentation générale du fonctionnement du Service du Pilotage, au statut particulier de Syndicat Professionnel, suivie de la visite de la Vigie et d’une pilotine (bateau rapide utilisé pour transporter les pilotes à bord des navires).

Les pilotes ont une mission de service public organisée par l’État, qui détermine les conditions de leur activité et notamment la zone obligatoire de le leur intervention. Ils assistent les capitaines des navires en les conseillant sur les manœuvres à réaliser dans le Golfe de Fos. .

Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 06 27 28 ot@portdebouc-tourisme.fr

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English :

General presentation of the functioning of the Pilotage Service, with the particular status of Professional Union, followed by the visit of the Vigie and a pilot house (fast boat used to transport pilots on board ships).

L’événement Visite de la Station de Pilotage Port-de-Bouc a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Port de Bouc