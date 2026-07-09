Visite de la Ville d’Automne Arcachon
mercredi 9 septembre 2026 · Arcachon
Informations pratiques
Arcachon
Visite de la Ville d’Automne
Place de Verdun Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 09:30:00
fin : 2026-09-09 11:30:00
Date(s) :
2026-09-09
Arcachon Ville Impériale
Itinéraire de découvertes historiques et patrimoniale par l’Association Histoire et traditions du Bassin d’Arcachon
Rendez-vous Place de Verdun près de la police nationale.
Gratuit. .
Place de Verdun Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 75 90 histradi@gmail.com
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English : Visite de la Ville d’Automne
L’événement Visite de la Ville d’Automne Arcachon a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Arcachon
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