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AGENDA · Arcachon

Visite de la Ville d’Automne Arcachon

mercredi 9 septembre 2026 · Arcachon

Visite de la Ville d’Automne Arcachon

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Place de Verdun
Ville
33120 Arcachon
Département
Gironde
Tarif

Arcachon

Visite de la Ville d’Automne

Place de Verdun Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 09:30:00
fin : 2026-09-09 11:30:00

Date(s) :
2026-09-09

Arcachon Ville Impériale
Itinéraire de découvertes historiques et patrimoniale par l’Association Histoire et traditions du Bassin d’Arcachon
Rendez-vous Place de Verdun près de la police nationale.

Gratuit.   .

Place de Verdun Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 75 90  histradi@gmail.com

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English : Visite de la Ville d’Automne

L’événement Visite de la Ville d’Automne Arcachon a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Arcachon

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