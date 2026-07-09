Informations pratiques

Arcachon

Visite de la Ville d’Automne

Place de Verdun Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 09:30:00

fin : 2026-09-09 11:30:00

Date(s) :

2026-09-09

Arcachon Ville Impériale

Itinéraire de découvertes historiques et patrimoniale par l’Association Histoire et traditions du Bassin d’Arcachon

Rendez-vous Place de Verdun près de la police nationale.

Gratuit. .

Place de Verdun Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 75 90 histradi@gmail.com

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English : Visite de la Ville d’Automne

L’événement Visite de la Ville d’Automne Arcachon a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Arcachon