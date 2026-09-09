Visite de l’Agence Logistique Nationale EDF de Velaines, Agence Logistique Nationale – Unité Logistique et Maintenance EDF, Velaines

Informations pratiques

Visite de l’Agence Logistique Nationale EDF de Velaines Samedi 19 septembre, 09h30, 10h30 Agence Logistique Nationale – Unité Logistique et Maintenance EDF Meuse

Pièce d’identité obligatoire en cours de validité (ni digitale, ni photocopie).

Mineurs accompagnés par un adulte.

Pantalons, manches longues, chaussures plates et fermées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité et à rencontrer ses salariés. L’Agence Logistique Nationale – Unité Logistique et Maintenance EDF située à Velaines ouvre ses portes au grand public. Au cours de cette visite inédite d’1h30, vous aurez l’occasion de découvrir un patrimoine industriel unique ainsi que la diversité des métiers de la logistique au service des enjeux d’un Groupe Industriel (stockage, transport exceptionnel multimodal et Ingénierie).

Agence Logistique Nationale – Unité Logistique et Maintenance EDF ZI de la praye, 55500 Velaines Velaines 55500 Meuse Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/860/events »}] La plateforme logistique EDF a été réalisée en 2011 par l’agence d’architecture RTR, pour permettre le stockage de pièces de rechange destinées aux centrales nucléaires. Le plan répond à des enjeux d’articulations entre les parties administratives et fonctionnelles du site ; le pari a été relevé par l’agence d’architecture, qui matérialise et emboîte les façades en un jeu élégant de matières et de profondeurs.

Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité et à rencontrer ses salariés. L’Agence Logistique Nationale – Unité Logistique et EDF à au…

©