Visite de l’allée couverte de Tréal, Maison Mégalithes et Landes, Saint-Just

Informations pratiques

Visite de l’allée couverte de Tréal Samedi 19 septembre, 11h00 Maison Mégalithes et Landes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Partez à l’ascension de la colline de Tréal, où vous attend une allée couverte, à quelques kilomètres du fameux site des Landes de Cojoux. De quand date-t-elle, à quoi servait-elle, comment a-t-elle été construite ? Découvrir un monument mégalithique, c’est aussi appréhender le mode de vie des populations qui nous ont précédés. N’attendez plus, suivez le guide !

Maison Mégalithes et Landes 10 allée des Cerisiers, 35550, Saint-Just Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 72 36 53 https://www.megalithesetlandes.com/ https://www.facebook.com/mmlstjust/?eid=ARCl0iwuo_f4VqlrJuZw1F760Co_Xg94zlPhxNPHh35oBeyrhfCcqhMidYac5pAVvyu9oLv9R-2WGalL La Maison Mégalithes et Landes est à la fois un point d’information touristique, un lieu d’exposition et une boutique, ayant pour mission la valorisation et la promotion du site mégalithique de Saint-Just. Présence d’un parking, accès personne à mobilité réduite

Le site mégalithique des Landes de Cojoux est remarquable pour la concentration et la variété de monuments qui y ont été érigés dès le Néolithique.

©CPIE Val de Vilaine