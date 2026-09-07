Visite de l’Ancienne Orangerie, Orangerie du château d’Yrouerre, Yrouerre

Informations pratiques

Visite de l’Ancienne Orangerie 19 et 20 septembre Orangerie du château d’Yrouerre Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La construction de l’orangerie fut décidée au même moment que celle du château, au milieu du XVIIIe siècle.

Elle formait un élément de la composition générale qui comprenait, outre le corps principal du château lui-même, les communs dont on trouve encore aujourd’hui des traces dans les habitations de cette partie du village sous forme d’arcades. Située derrière le château, elle fermait la composition de l’ensemble architectural du côté du village qui se développait autour de la rue haute.

Comme son nom l’indique, l’orangerie était destinée à abriter pendant l’hiver des orangers, décoration de luxe pour les gens aisés qu’étaient les nobles, ainsi que divers arbres fruitiers et arbustes qui, pendant l’été, étaient répartis dans les jardins.

Orangerie du château d’Yrouerre 1 rue de l’Orangerie, 89700 Yrouerre Yrouerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Ancienne Orangerie

©mairie Yrouerre