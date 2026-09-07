Visite de l’église Saint-Nicolas, Église Saint-Nicolas, Yrouerre

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Nicolas 19 et 20 septembre Église Saint-Nicolas Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église d’Yrouerre est inscrite sur l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques par arrêtés du 22 mai 1926 et du 26 juillet 1968.

L’édifice, qui menaçait de s’effondrer, a pu être de nouveau ouvert au public grâce à un grand programme de restauration du choeur et du transept réalisé en 2004 et 2005.

Le clocher du XIXe, nef rectangulaire du XIIe siècle (carène en bois du XVe ou XVIe en forme de navire retourné comme celle de l’Hôtel-Dieu de Tonnerre). le transept de style gothique flamboyant aux voûtes de pierre en croisée d’ogives.

Nous avons un groupe de 3 statues : Le Calvaire (Vierge en prière, Christ en croix, St Jean la main sur le coeur), bois polychrome, XVIe autrefois accroché sur une poutre entre la nef et le transept. Chapelle dite seigneuriale consacrée aux familles noblesqui se sont succédé à Yrouerre. Venez observer les vitraux représentant Saint-Nicolas, Saint-Edme, Sainte-Reine, Notre-Dame de Lourdes et Sainte-Catherine. Chapelle de la Vierge du XVIIIe siècle.

Église Saint-Nicolas rue de l’Orangerie, 89700 Yrouerre Yrouerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Eglise Saint-Nicolas

Rue de l’orangerie

L’église d’Yrouerre est inscrite sur l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques par arrêtés du 22 mai 1926 et du 26 juillet 1968. L’édifice, qui menaçait de s’effondrer, a

pu être de nouveau ouvert au public grâce à un grand programme de restauration du choeur et du transept réalisé en 2004 et 2005. Clocher du XIXe, nef rectangulaire du

XIIe siècle (carène en bois du XVe ou XVIe en forme de navire retourné comme celle de l’Hôtel-Dieu de Tonnerre). Transept de style gothique flamboyant aux voûtes de pierre en

croisée d’ogives. Groupe de 3 statues : Le Calvaire (Vierge en prière, Christ en croix, St Jean la main sur le coeur), bois polychrome, XVIe autrefois accroché sur une poutre entre

la nef et le transept. Chapelle dite seigneuriale consacrée aux familles nobles qui se sont succédé à Yrouerre. Vitraux

représentant Saint-Nicolas, Saint-Edme, Sainte-Reine, Notre-Dame de Lourdes et Sainte-Catherine. Chapelle de la Vierge du XVIIIe siècle. parking

Eglise Saint-Nicolas

©mairie Yrouerre