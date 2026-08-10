Visite de l’ancienne piste de Bobsleigh des JO de 1924 Office de Tourisme de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc
lundi 24 août 2026 · Office de Tourisme de Chamonix · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Visite de l’ancienne piste de Bobsleigh des JO de 1924
Office de Tourisme de Chamonix 85 pl du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 09:45:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
Venez découvrir la piste olympique de bobsleigh et plongez dans l’histoire d’une piste légendaire. Revivez l’émotion des premiers champions !
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Office de Tourisme de Chamonix 85 pl du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 24 info@chamonix.com
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English :
Come discover the Olympic bobsled track and immerse yourself in the history of this legendary course. Relive the excitement of the first champions!
L’événement Visite de l’ancienne piste de Bobsleigh des JO de 1924 Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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