Visite de l’ancienne piste de Bobsleigh des JO de 1924 Office de Tourisme de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

lundi 24 août 2026 · Office de Tourisme de Chamonix · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Visite de l’ancienne piste de Bobsleigh des JO de 1924

Office de Tourisme de Chamonix 85 pl du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 09:45:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Venez découvrir la piste olympique de bobsleigh et plongez dans l’histoire d’une piste légendaire. Revivez l’émotion des premiers champions !

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Office de Tourisme de Chamonix 85 pl du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 24 info@chamonix.com

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English :

Come discover the Olympic bobsled track and immerse yourself in the history of this legendary course. Relive the excitement of the first champions!

L’événement Visite de l’ancienne piste de Bobsleigh des JO de 1924 Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc