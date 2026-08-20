Visite de l’Apothicaire, Maison de retraite, Bourg-Argental
samedi 19 septembre 2026 · Maison de retraite · Bourg-Argental
Informations pratiques
Visite de l’Apothicaire 19 et 20 septembre Maison de retraite Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Vous pouvez visite l’apothicairerie avec ces boisseries, pots, ustensibles…Les visites sont libres mais des personnes seront là pour vous fournir toutes les explications.
Maison de retraite impasse de la Déome 42220 Bourg Argental Bourg-Argental 42220 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Visite de l’apothicairerie à la maison de retraite
Vous pouvez visite l’apothicairerie avec ces boisseries, pots, ustensibles…Les visites sont libres mais des personnes seront là pour vous fournir toutes les explications.
©Les amis de Bourg Argental
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