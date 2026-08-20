AGENDA · Bourg-Argental
Visite du salon du Cardinal Donnet, Hôtel de Ville, Bourg-Argental
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Bourg-Argental
Informations pratiques
Visite du salon du Cardinal Donnet 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Vous pouvez découvir le salon du cardinal Donnet et son histoire
Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville 42220 Bourg-Argental Bourg-Argental 42220 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Vous pouvez découvir le salon du cardinal Donnet et son histoire
©Les Amis de Bourg Argental