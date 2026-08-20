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Visite du salon du Cardinal Donnet, Hôtel de Ville, Bourg-Argental

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Bourg-Argental

Visite du salon du Cardinal Donnet, Hôtel de Ville, Bourg-Argental

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville
Adresse
Place de l'Hôtel de Ville 42220 Bourg-Argental
Ville
42220 Bourg-Argental
Département
Loire

Visite du salon du Cardinal Donnet 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous pouvez découvir le salon du cardinal Donnet et son histoire

Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville 42220 Bourg-Argental Bourg-Argental 42220 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Vous pouvez découvir le salon du cardinal Donnet et son histoire

©Les Amis de Bourg Argental

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