Visite du salon du Cardinal Donnet, Hôtel de Ville, Bourg-Argental

Informations pratiques

Visite du salon du Cardinal Donnet 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous pouvez découvir le salon du cardinal Donnet et son histoire

Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville 42220 Bourg-Argental Bourg-Argental 42220 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Vous pouvez découvir le salon du cardinal Donnet et son histoire

©Les Amis de Bourg Argental