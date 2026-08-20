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Visite de l’Arboretum privé Vilmorin, Château de Vilmorin, Verrières-le-Buisson

samedi 19 septembre 2026 · Château de Vilmorin · Verrières-le-Buisson

Visite de l’Arboretum privé Vilmorin, Château de Vilmorin, Verrières-le-Buisson

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Château de Vilmorin
Adresse
91370 Verrières-le-Buisson
Ville
91370 Verrières-le-Buisson
Département
Essonne
Tarif
Uniquement sur inscription sur le site de Verrières-le-Buisson - Visite limitée à 30 personnes

Visite de l’Arboretum privé Vilmorin Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Vilmorin Essonne

Uniquement sur inscription sur le site de Verrières-le-Buisson – Visite limitée à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Profitez d’une visite exceptionnelle de l’arboretum privé de la famille Vilmorin, guidée par Nathalie de Vilmorin. Cette expérience privilégiée vous fera découvrir un site remarquable, qui accueille de très nombreuses espèces rares et constitue un véritable trésor du patrimoine naturel verriérois.

Château de Vilmorin 91370 Verrières-le-Buisson Verrières-le-Buisson 91370 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mibc-fr-09.mailinblack.com/securelink/?url=https://forms.cloud.microsoft&key=eyJsYW5nIjoiRlIiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2Zvcm1zLmNsb3VkLm1pY3Jvc29mdC9QYWdlcy9SZXNwb25zZVBhZ2UuYXNweD9pZD1tR1JhNXV0RWdFcTl5bU1ZaEFCd1FLSEk5QWhLQnBaS21hOTVNN1FxVGZsVU5WUXpUakZRUmxWUlRFdE1UekE1UlZWSE5EWlJUVk0xV2k0dSIsInRva2VuIjoiZ0FBQUFBQnFoQlE2ejQ2QjEwdng3LThHX2M1VUtSX3F2UEthdjhlZXUya2JnMVlsZXVaaXlmT3RTcE1yVXlydGNVQ3hHR1EwM2lJUmw0dHJJSGxDNFdkYXE5a001UWYwY2FJS0pYSTRQMGV4UHBMN0pBeVloUm5QTjJNVm91ZHY5QXNZY0xBZTB4d2JPSU4yMlJ2bUxGMktoNjNRWlk3Ni1zbTdQMjE4NFBNQV9sbER6dkZxTFNydF91bTNkcS1UV05sNDJJQkk3a19RMExkWTF5OVA4SDNSQjRtSlhub2VhN09oSzRPamtuTWo4VlJOSzZEc0ZGNjJxX2VqVG90MDd0cnlVc3hqdW02MENMX3dwaFE0c0lLVk0zUmR3Vml4S3VBV0FNU1JSbUIwS0hCQmhKR01LaEF3ODlWYVpPQmNmMm9CN2EzVXhJdXMifQ== »}]
Profitez d’une visite exceptionnelle de l’arboretum privé de la famille Vilmorin, guidée par Nathalie de Vilmorin. Cette expérience privilégiée vous fera découvrir un site remarquable, qui accueille…

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