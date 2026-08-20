Visite de l’Arboretum privé Vilmorin, Château de Vilmorin, Verrières-le-Buisson

Informations pratiques

Visite de l’Arboretum privé Vilmorin Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Vilmorin Essonne

Uniquement sur inscription sur le site de Verrières-le-Buisson – Visite limitée à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Profitez d’une visite exceptionnelle de l’arboretum privé de la famille Vilmorin, guidée par Nathalie de Vilmorin. Cette expérience privilégiée vous fera découvrir un site remarquable, qui accueille de très nombreuses espèces rares et constitue un véritable trésor du patrimoine naturel verriérois.

Château de Vilmorin 91370 Verrières-le-Buisson Verrières-le-Buisson 91370 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mibc-fr-09.mailinblack.com/securelink/?url=https://forms.cloud.microsoft&key=eyJsYW5nIjoiRlIiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2Zvcm1zLmNsb3VkLm1pY3Jvc29mdC9QYWdlcy9SZXNwb25zZVBhZ2UuYXNweD9pZD1tR1JhNXV0RWdFcTl5bU1ZaEFCd1FLSEk5QWhLQnBaS21hOTVNN1FxVGZsVU5WUXpUakZRUmxWUlRFdE1UekE1UlZWSE5EWlJUVk0xV2k0dSIsInRva2VuIjoiZ0FBQUFBQnFoQlE2ejQ2QjEwdng3LThHX2M1VUtSX3F2UEthdjhlZXUya2JnMVlsZXVaaXlmT3RTcE1yVXlydGNVQ3hHR1EwM2lJUmw0dHJJSGxDNFdkYXE5a001UWYwY2FJS0pYSTRQMGV4UHBMN0pBeVloUm5QTjJNVm91ZHY5QXNZY0xBZTB4d2JPSU4yMlJ2bUxGMktoNjNRWlk3Ni1zbTdQMjE4NFBNQV9sbER6dkZxTFNydF91bTNkcS1UV05sNDJJQkk3a19RMExkWTF5OVA4SDNSQjRtSlhub2VhN09oSzRPamtuTWo4VlJOSzZEc0ZGNjJxX2VqVG90MDd0cnlVc3hqdW02MENMX3dwaFE0c0lLVk0zUmR3Vml4S3VBV0FNU1JSbUIwS0hCQmhKR01LaEF3ODlWYVpPQmNmMm9CN2EzVXhJdXMifQ== »}]

Profitez d’une visite exceptionnelle de l’arboretum privé de la famille Vilmorin, guidée par Nathalie de Vilmorin. Cette expérience privilégiée vous fera découvrir un site remarquable, qui accueille…

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