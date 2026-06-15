Saint-Chinian

VISITE DE L’ART EN CAVE®

Chemin de Sorteilho Saint-Chinian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Visite commentée de L’Art en cave®, concept unique qui associe l’œuvre d’un artiste contemporain et une cuvée d’exception.

Quand le vin et l’art se rencontrent !

A Saint-Chinian, la cave de Saint-Chinian est sans contexte l’une des plus belles cave du Sud de la France. Vous pourrez y rencontrer ses vignerons chaleureux qui unissent leur savoir-faire et produisent des vins reconnus dans le monde entier. Une étape incontournable pour le plaisir des sens.

Venez découvrir également l’Art en Cave à travers une visite commentée de ce concept unique qui associe l’oeuvre d’un artiste contemporain et une cuvée d’exception.

Une fresque est réalisée sur l’une des cuves de la cave. Un extrait de l’œuvre est ensuite reproduit sur l’étiquette des bouteilles.

Cette cuvée, minutieusement élaborée par les vignerons de la cave de Saint-Chinian, devient le portrait de la fresque. Cet ensemble constitue alors un véritable témoignage du passage de l’artiste à la cave, dont l’empreinte demeurera durablement, à travers l’ouverture de cet espace d’exposition au plus grand nombre.

Visite de cave et dégustation .

Chemin de Sorteilho Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 28 40 caveau@vin-saintchinian.com

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English :

Guided tour of L?Art en cave®, a unique concept that combines the work of a contemporary artist with an exceptional cuvée.

L’événement VISITE DE L’ART EN CAVE® Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN