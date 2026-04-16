Visite de l’atelier de la savonnerie Route Mandarine Route Mandarine Lanildut
Visite de l’atelier de la savonnerie Route Mandarine Route Mandarine Lanildut mardi 4 août 2026.
Lanildut
Visite de l’atelier de la savonnerie Route Mandarine
Route Mandarine 11, route du Crapaud Lanildut Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 11:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-28
Nous vous invitons dans notre atelier cosmétique sur le port de Lanildut.
En petit groupe d’une douzaine de personnes au maximum, vous découvrirez l’histoire de notre atelier, l’art de la saponification à froid, et tous les beaux projets que nous avons en tête. Nous aurons le plaisir de fabriquer un savon devant vous, et de vous présenter notre métier, les techniques de production que nous utilisons et nos ingrédients favoris. .
Route Mandarine 11, route du Crapaud Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 9 75 22 91 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite de l’atelier de la savonnerie Route Mandarine
L’événement Visite de l’atelier de la savonnerie Route Mandarine Lanildut a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE
À voir aussi à Lanildut (Finistère)
- La Littorale de Lanildut au phare de Trézien Lanildut Finistère 1 mai 2026
- Circuit VTT n°10 Porspoder Landunvez Lanildut Finistère 1 mai 2026
- Circuit VTT n°13 Lanildut Lanrivoaré Tréouergat Lanildut Finistère 1 mai 2026
- Circuit VTT n°8 Lanildut Brélès Lanildut Finistère 1 mai 2026
- Circuit VTT n°9 Lanildut Porspoder Lanildut Finistère 1 mai 2026