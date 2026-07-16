Informations pratiques

Lanildut

Fard d’Estran aux couleurs des saisons

Maison de l’Algue Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-08-01

Photographe depuis 40 ans, Jean-Louis Grandin aime puiser dans des matières, des reliefs, des stries, des aplats et des couleurs qui vous invitent à flâner dans les champs de son imaginaire inspiré de l’art informel.

La collection Fard d’estran est composée d’une série de photographies d’algues prises à marée descendante. Le photographe cherche dans leurs empilements chaotiques des formes organiques colorées qu’il va transformer tout en gardant leurs essences. Il va polariser les pigments des limbes, rembrunir leurs lits pour faire naître des courants de couleurs empreintes d’abstraction lyrique.

Pour cette exposition, le photographe s’est laissé emporter par Les quatre saisons de Vivaldi. Il vous propose de marquer chaque période par des mouvements d’algues dont les couleurs de l’allegro à l’adagio donneront le vert éclatant du printemps, les bleus enflammés de l’été, les rouges flamboyants de l’automne jusqu’à la mise en sommeil sombre de l’hiver. .

Maison de l’Algue Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 04 98

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English :

L’événement Fard d’Estran aux couleurs des saisons Lanildut a été mis à jour le 2026-07-16 par OT IROISE BRETAGNE