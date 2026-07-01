AGENDA · Lanildut
Exposition Girouettes Lanildut
lundi 20 juillet 2026 · Lanildut
Informations pratiques
Lanildut
Exposition Girouettes
Maison-feu Lanildut Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 15:00:00
fin : 2026-08-02 18:30:00
Date(s) :
2026-07-20
Exposition des photographies de Thierry TANTER à la maison-feu de Lanildut qui vous transporte au pays merveilleux des girouettes. Partez à leur découverte, le nez en l’air et dans le vent. .
Maison-feu Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 30 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Girouettes Lanildut a été mis à jour le 2026-07-02 par OT IROISE BRETAGNE
À voir aussi à Lanildut (Finistère)
- Cuisin’Algues atelier de cuisine aux algues Lanildut 7 juillet 2026
- Visite de l’atelier de la savonnerie Route Mandarine Route Mandarine Lanildut 7 juillet 2026
- Balade en Canoë sur l’Aber Ildut Lanildut 8 juillet 2026
- Cueillette et cuisine aux algues Lanildut 16 juillet 2026
- 25ème Forum de l’Algue Lanildut 26 juillet 2026