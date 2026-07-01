Informations pratiques

Lanildut

Exposition Girouettes

Maison-feu Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 15:00:00

fin : 2026-08-02 18:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Exposition des photographies de Thierry TANTER à la maison-feu de Lanildut qui vous transporte au pays merveilleux des girouettes. Partez à leur découverte, le nez en l’air et dans le vent. .

Maison-feu Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 30 05

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English :

L’événement Exposition Girouettes Lanildut a été mis à jour le 2026-07-02 par OT IROISE BRETAGNE