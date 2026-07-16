Visite de l’atelier de l’artiste Ghass, Banque de France de Beaumont-sur-Oise, Beaumont-sur-Oise

Informations pratiques

Visite de l’atelier de l’artiste Ghass Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Banque de France de Beaumont-sur-Oise Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ghass avait 15 ans lorsque la révolution a commencé. Comme pour tous les jeunes garçons de son âge, la guerre était inévitable. Il passe deux ans de sa vie en première ligne. Un an après la fin de la guerre, il décide de partir pour Paris où il espère exorciser les images de guerre qui ont tant imprégnées sa jeunesse. Il n’est jamais revenu. C’était en 1989.

Artiste pluridisciplinaire, il s’adresse au grand public à travers des supports d’expression variés telle la peinture, le dessin ou encore la sculpture. Pour lui, l’art représente un pont qui lie les Hommes entre eux à travers le passé, le présent et le futur et permet de transmettre un message de manière universelle.

Banque de France de Beaumont-sur-Oise 16 rue Nationale 95260 Beaumont-sur-Oise Beaumont-sur-Oise 95260 Val-d’Oise Île-de-France Succursale de la Banque de France construite en 1920, la bâtisse accueille aujourd’hui la CCHVO ( intercommunalité) et l’Inspection académique

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