Visite de l’Atelier de Maintenance des Trains, Atelier de Maintenance des Trains – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Boulogne-Billancourt
samedi 19 septembre 2026 · Atelier de Maintenance des Trains - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription · Boulogne-Billancourt
Informations pratiques
Visite de l’Atelier de Maintenance des Trains Samedi 19 septembre, 10h00 Atelier de Maintenance des Trains – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Venez découvrir un atelier de maintenance du matériel roulant de la RATP et les savoir-faire qui garantissent chaque jour la fiabilité du réseau.
Inscriptions en ligne sur [Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP](Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP)
Atelier de Maintenance des Trains – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ratp.fr/decouvrir/patrimoine/journees-europeennes-du-patrimoine »}]
Visite commentée
© RATP
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